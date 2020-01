A Polícia de Segurança Pública (PSP) abriu na terça-feira um processo de averiguações sobre a atuação policial contra uma mulher que foi detida no domingo na Amadora, ocorrência que envolveu “agressões” e que resultou numa queixa contra o polícia de serviço.

Hoje, em declarações aos jornalistas no parlamento, em Lisboa, André Ventura considerou que “tudo aponta” para que “este seja um caso de atuação policial legítima”.

“Portanto, custa-nos muito ver o crescimento dos clamores de racismo em torno disto”, declarou.

“Se o Ministério Público chegar a outras conclusões, serei o primeiro a admitir que estava a errado, mas tudo me aponta neste momento para que seja uma atuação policial legítima, de um agente policial que estava aliás já fora do seu horário, em circunstâncias de extrema agressividade por parte de um cidadão, e não só, porque depois houve outros cidadãos que se juntaram contra a força policial”, afirmou.

Para o deputado único do Chega, é preciso perceber de que lado se está: “Se queremos estar do lado daqueles que sistematicamente estão contra as forças policiais com a paranoia do racismo ou se estamos do lado daqueles que nos defendem”.

Questionado sobre as imagens que foram entretanto divulgadas da cidadã com ferimentos, e que foi depois encaminhada para o hospital, André Ventura afirmou que a informação de que o partido dispõe, e que “está por confirmar”, é que “as agressões demonstradas em imagens e em filmagens são consistentes com o que ocorreu dentro do autocarro em que a tal cidadã foi imobilizada por uma questão de necessidade imediata de salvaguarda da ordem”.