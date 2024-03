"O Grupo Parlamentar do Chega vai avançar com uma candidatura à presidência da Assembleia da República, cuja candidata será a ex-deputada do PSD e atual deputada do Chega, Manuela Tender", indicou fonte oficial do partido.

Maria Manuela Pereira Tender, de 53 anos, foi eleita pelo círculo eleitoral de Vila Real. Já tinha sido deputada eleita pelo PSD nas XII e XIII legislaturas e foi cabeça de lista do Chega nas eleições legislativas de 2022 e nas do passado dia 10, tendo sido eleita.

Além de Manuela Tender, indicada pelo Chega, estão também na corrida para presidente da Assembleia da República os deputados Francisco Assis (PS) e Aguiar-Branco (PSD), que volta a ir a votos.

A primeira sessão plenária da XVI legislatura vai ser hoje retomada pelas 21:00 e os partidos terão até às 20:00 para apresentar candidaturas para presidente da Assembleia da República.

De acordo com o Regimento, "as candidaturas para presidente da Assembleia da República devem ser subscritas por um mínimo de um décimo [23] e um máximo de um quinto [46] do número de deputados". A bancada do Chega é composta por 50 deputados.