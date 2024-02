André Ventura partilhou nas redes sociais esta quarta-feira que a caravana do Chega foi recebida por tiros em Vila Nova de Famalicão, numa publicação acompanhada por um vídeo que foi também partilhada pelo partido.

“A caravana do Chega é recebida por tiros em Famalicão. Tiros! Vamos permitir que os mesmos de sempre atuem com total impunidade?”, questionou o líder do partido, na mesma publicação, publicada pelas 19:45 desta quarta-feira.

Em comunicado enviado pelas 23:00 de quarta-feira, o Comando Distrital da PSP de Braga referiu que no vídeo “é audível um som semelhante ao disparo de uma arma de fogo, que se repete por quatro vezes” durante a passagem de um camião e várias viaturas ligeiras na avenida Rebelo Mesquita, em Vila Nova de Famalicão, com imagens alusivas ao partido Chega.

Perante as partilhas do vídeo nas redes sociais, onde “é sugerido que a caravana do partido Chega foi recebida a tiro na cidade de Vila Nova de Famalicão”, a PSP frisou que constatou que “se tratava de ‘rateres’ produzidos por um motociclo que seguia na caravana”.

Esta força policial detalhou que no momento da passagem da caravana encontrava-se uma equipa da PSP em patrulhamento no recinto da feira que, ao aperceber-se dos sons, saiu do recinto e constatou a origem dos sons, descartando que foram disparos.