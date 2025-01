Um sistema frontal associado à depressão Eowyn, que está a afetar o Reino Unido, deve originar a ocorrência de precipitação a partir da manhã de sexta-feira no Minho e Douro Litoral, que poderá ser por vezes forte a partir do final da tarde, indicou o instituto, num comunicado.

A chuva irá estender-se "gradualmente às restantes regiões do país ao longo de sexta-feira e sábado", pode ler-se.

No Minho, a precipitação será acompanhada de vento forte, com rajadas da ordem de 80 km/h nas zonas do litoral e das terras altas, acrescentou.

A partir da tarde de sexta-feira prevê-se agitação marítima forte na costa ocidental, com "ondas de oeste/noroeste com 4 a 5 metros de altura significativa, que se deverá manter até final da tarde de sábado".

"Por estes motivos foram emitidos avisos meteorológicos de nível amarelo para a agitação marítima, vento e precipitação em alguns distritos", apontou ainda.

O IPMA indicou também que a tempestade "não terá "efeitos no estado tempo no arquipélago da Madeira".

A Irlanda e partes do Reino Unido foram colocadas hoje em "alerta vermelho" devido à aproximação da tempestade Eowyn, com as agências meteorológicas nacionais a avisarem que os ventos podem atingir mais de 130 km/h na sexta-feira.