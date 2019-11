"A terceira maior marcha do Chile" ou "A terceira é a vencedora" foram algumas frases usadas para convocar as manifestações da tarde desta sexta-feira.

Diversos grupos usam Whatsapp, Facebook e Instagram para convocar marchas pacíficas que procuram rivalizar com os 1,2 milhões de pessoas que a 25 de outubro se reuniram no centro de Santiago e com o protesto um pouco menor de 1 de novembro.

Mas os incidentes violentos, liderados por encapuzados que se sucedem desde 18 de outubro, também atenuaram as enormes convocações.

"Infelizmente, as necessidades das pessoas estão a ser o cavalo de Tróia para tudo de mau que está a acontecer das ruas", disse Hernán, porteiro de um prédio de Santiago, indignado com a destruição a que assiste diariamente.

Desde 18 de outubro, quando o aumento na tarifa do metro despertou a ira nas ruas de Santiago, os chilenos protestam contra as desigualdades num país com uma economia próspera, mas com um Estado ausente ou mínimo na educação, na saúde e nas reformas.

O balanço das três semanas de manifestações diárias é de 20 mortos e mais de mil feridos. Os distúrbios afetaram pequenos e médios empresários de uma das economias mais estáveis da América Latina.

O que é urgente e o que é importante

Felipe Berríos, padre jesuíta, disse à AFP que acredita que o governo de Sebastián Piñera, um dos homens mais ricos da região, demorou muito a reagir, justamente porque os protestos tocam nos interesses dos mais poderosos.