Gabriel Boric, presidente do Chile e Gustavo Petro, da Colômbia, ambos de esquerda, condenaram, nesta segunda-feira, num encontro em Santiago, "o golpe da extrema direita" contra a democracia no Brasil, que classificaram de "inaceitável".

O ataque realizado ontem por milhares de bolsonaristas contra as sedes dos Três Poderes em Brasília, "é um golpe da extrema direita contra algo que eles não querem, que é a democracia", disse Petro, numa declaração conjunta com seu colega chileno no Palácio de La Moneda em Santiago, capital do Chile.