Muito depois do que aconteceu em todo o mundo, apenas há poucas semanas é que a China começou a levantar as restrições à circulação de pessoas desde o início da pandemia de Covid-19. A política casos zero foi rígida durante os últimos três anos, até que o governo de Xi Jinping decidiu reabrir o país.

Com esta reabertura, contudo, o número de casos disparou e recentemente foram vários os países que colocaram restrições às pessoas que viajam da China, nomeadamente a apresentação de um teste PCR negativo.

O governo chinês reagiu a estas normas, salientando que poderá 'retaliar', com "base no princípio da reciprocidade, isto após a União Europeia ter salientando estar a estudar medidas de controlo.

"Esta decisão carece de base científica e algumas práticas são inaceitáveis. Opomo-nos firmemente a quaisquer tentativas de manipulação de medidas de prevenção de epidemias com vista a atingir objectivos políticos. Adoptaremos medidas compensatórias com base no princípio da reciprocidade," declarou em conferência de imprensa a porta-voz do Ministério chinês dos Negócios Estrangeiros.