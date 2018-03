A abolição do limite de mandatos permite a Xi Jinping, um dos mais fortes líderes na história da República Popular, ficar no cargo depois de 2023, quando termina o seu segundo mandato.

Os deputados são eleitos por cinco anos, a partir das assembleias das diferentes províncias, regiões autónomas, municípios, regiões administrativas especiais e das forças armadas do país, e estão encarregues de aprovar projetos de lei, o relatório do Governo, Orçamento ou o plano de desenvolvimento económico-social.

Constitucionalmente, a Assembleia Nacional Popular (ANP) é o “supremo órgão do poder de Estado na China”, mas cerca de 70% dos seus quase 3.000 deputados são membros do Partido Comunista Chinês (PCC), assegurando a sua lealdade ao poder político.

A Assembleia Nacional Popular da China aprovou com um único voto um conjunto de 21 emendas constitucionais propostas, entre as quais a eliminação do limite de dois mandatos consecutivos de cinco anos para os presidentes do país.

O PCC elimina assim um dos princípios fundamentais da política chinesa nas últimas décadas, que distinguia o regime de Pequim de outros estados autoritários, e que analistas consideram ter sido crucial para a estabilidade política que permitiu à China converter-se na segunda maior economia mundial no espaço de trinta anos.

A República Popular conhece bem os excessos do totalitarismo: durante o ‘reinado’ de Mao Zedong – governou entre 1949 e 1976 -, a pobre e isolada China vivia num universo à parte, mergulhada em violentas “campanhas políticas” que vitimaram milhões de pessoas.

A proposta do Comité Central do PCC foi tornada pública em 25 de fevereiro, uma semana antes do início da sessão anual da ANP.

Citado pela agência oficial Xinhua, Xi Jinping destacou durante um painel de discussão com delegados da Assembleia que a proposta foi “plenamente democrática”, feita “após uma recolha de opiniões a partir de diferentes setores” e que “ilustra o desejo comum do partido e do povo”.

O líder chinês referiu ainda que a emenda constitucional permitirá “modernizar o sistema chinês e a capacidade de governação do país”.

Além da abolição do limite de mandatos, a emenda deverá incluir a Teoria de Xi Jinping na constituição do país, a criação de uma agência estatal de combate à corrupção e um papel ainda mais dominante para o PCC.

Xi está a executar uma vasta agenda, que inclui tornar o setor estatal mais competitivo, desenvolver a indústria de alta tecnologia, reduzir a pobreza e combater a poluição.

O objetivo é converter a China numa “potência global” e um “Estado socialista moderno” até meados deste século.

No entanto, para Richard McGregor, antigo chefe da delegação em Pequim do jornal Financial Times, o reavivar do absolutismo na China pode ter consequências imprevisíveis.

“Não importa qual a perspetiva” diz, “a centralização de poder em torno de Xi remete para tempos obscuros no país”.