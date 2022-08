A China anunciou nesta sexta-feira (5) que vai encerrar a cooperação com os Estados Unidos em vários campos, com destaque para a suspensão das negociações de defesa e climáticas, tudo devido à visita da presidente da Câmara dos Deputados dos Estados Unidos, Nancy Pelosi, a Taiwan esta semana.

O governo chinês "suspenderá as negociações sobre mudanças climáticas com os Estados Unidos" e cancelará uma reunião com líderes militares, bem como duas reuniões sobre segurança, disse o Ministério das Relações Exteriores da China, citando o "desprezo" que Pelosi demonstrou em sua visita a Taiwan.

Eis a lista total de cancelamentos e suspensões por parte do governo chinês:

1. Cancelamento da reunião 'Theater Commanders Talk'

2. Cancelamento da reunião sobre a Coordenação de Políticas de Defesa (DPCT).

3. Cancelamento de reuniões sobre o Acordo Consultivo Marítimo Militar (MMCA).

4. Suspensão da cooperação no repatriamento de imigrantes ilegais.

5. Suspensão da cooperação em matéria de assistência jurídica em matéria penal.

6. Suspensão da cooperação contra crimes internacionais.

7. Suspensão da cooperação antinarcóticos.

8. Suspensão das reuniões sobre mudanças climáticas.