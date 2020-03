“A China acredita que as tropas estrangeiras estacionadas no Afeganistão devem ser retiradas de forma ordenada e responsável, o que garantirá uma transição constante na situação afegã, evitará um vácuo de segurança e não permitirá que as organizações terroristas se fortaleçam”, defendeu.

Zhao disse que a China está disposta a “continuar a apoiar, mediar e facilitar o processo de paz e reconciliação no Afeganistão”, numa referência aos seus laços de amizade com os sucessivos governos do Afeganistão, desde o derrube do regime dos Talibãs pelos EUA há mais de 18 anos.

Os EUA assinaram no sábado um acordo de paz com os rebeldes para acabar com a custosa guerra e retirar as tropas norte-americanas, abrindo caminho para as primeiras negociações entre os militares e o conturbado governo afegão, que depende dos EUA e de outros apoios estrangeiros.

O início da próxima fase de negociações inclui um acordo entre os rebeldes e o Governo de Cabul, para a definição de um tratado de paz de longa duração.

O acordo prevê representantes do governo afegão na mesa de negociações com os Talibãs, mas apenas no papel de afegãos comuns.

A validade do acordo depende também do corte dos laços com organizações terroristas como a Al-Qaida, algo que não é claro que os militantes estejam dispostos ou capazes de fazer.