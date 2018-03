"A China quer beber do saber português no que respeita a uma componente específica da gestão de recursos hídricos, que tem a ver com a gestão dos ecossistemas ribeirinhos", avançou à agência Lusa João Matos Fernandes.

O governante português encontrou-se na terça-feira com o ministro dos Recursos Hídricos da República Popular da China, em Brasília, onde ambos participam no Fórum Mundial da Água, a decorrer até sexta-feira.

Tudo ficou apontado para que ainda este ano, referiu o ministro, seja celebrado um protocolo de cariz institucional e técnico-científico, numa deslocação de João Matos Fernandes à China.

Este acordo, acrescentou, representa sobretudo, e em primeiro lugar, uma oportunidade para as universidades e centros de saber, as entidades que têm mais atividade desenvolvida nesta área.

No contexto da plataforma entre a China e a União Europeia (UE) para esta matéria, Portugal irá assumir "um papel de particular importância" no que diz respeito ao apoio técnico relativo à reconstrução dos ecossistemas fluviais.

João Matos Fernandes referiu que "o grande salto" no planeamento da primeira geração de planos de bacia hidrográfica em Portugal, para a segunda geração, é que "a primeira é muito focada no recurso, na água propriamente dita, [enquanto]a segunda é muito focada em todo o ecossistema".