Às 23h locais desta sexta-feira, os bombeiros receberam o alerta de um incêndio no internato Yingcai, na aldeia de Yanshanpu, na província de Henan, reportou a agência oficial de notícias Xinhua.

Segundo a mesma publicação, treze alunos morreram e outro ficou ferido. Ao Jornal de Hebei, segundo a AFP, um professor informo que todas as vítimas eram estudantes da mesma turma do ensino fundamental, com idades entre 9 e 10 anos.

O ferido "encontra-se atualmente a receber tratamento no hospital e está em condição estável", reportou a agência Xinhua.

"As equipes de resgate chegaram rapidamente ao local e as chamas foram extintas às 23h38", acrescentou.

As autoridades locais estão investigando a origem do incêndio e pelo menos uma pessoa ligada à escola foi detida.