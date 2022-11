Esperam-se Aguaceiros, diminuindo de intensidade e frequência nesta sexta-feira, com queda de neve acima de 1400 metros, segundo a previsão do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

Segundo o IPMA, é esperado para esta sexta-feira "aumento da intensidade do vento e descida de temperatura", bem como "períodos de céu muito nublado, diminuindo de nebulosidade na região Sul e no interior Norte e Centro a partir da tarde". Estão também previstos "aguaceiros, podendo ser acompanhados de trovoada até ao final da manhã, diminuindo de intensidade e frequência a partir da tarde e sendo de neve acima de 1400 metros de altitude". Há ainda possibilidade de "vento fraco a moderado (até 30 km/h) de norte/noroeste, soprando moderado a forte (30 a 45 km/h) na faixa costeira ocidental com rajadas até 60 km/h e nas terras altas com rajadas até 75 km/h".