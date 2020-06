O comediante Chris D’Elia está a ser alvo de várias acusações de assédio sexual a menores. O tema ganhou força na passada terça-feira quando, na rede social Twitter, várias mulheres começaram a denunciar mensagens inapropriadas e de cariz sexual por parte do também ator norte-americano.

Mais tarde, a conta de Twitter @SheRatesDogs, dedicada a denunciar situações de abuso, criou uma sequência de publicações todas relacionadas com denúncias contra D’Elia, algumas feitas por mulheres que afirmam que na altura em que foram abordadas pelo comediante eram menores.

À TMZ, o autor de um dos especiais de comédia da Netflix lançados este ano, "No Pain" [Sem Dor], assumiu que "disse e fez coisas que podem ter ofendido pessoas durante a sua carreira", sublinhando, no entanto, que "em nenhum momento seduziu, de forma consciente, uma mulher menor de idade".

"Todas as minhas relações foram legais e consensuais e eu nunca troquei fotos inaporpriadas com as pessoas que publicaram tweets sobre mim. Dito isto, sinto muito. Eu fui um tipo burro que se deixou envolver no meu estilo de vida. A culpa é minha. Eu mereço. Tenho refletido sobre isto durante algum tempo e prometo que vou continuar a melhorar", disse à publicação.

Chris D’Elia tem 40 anos e ficou conhecido pelos papéis que desempenhou nas sitcoms "Whitney" e "Undateable". Recentemente participou na segunda temporada da série "You", da Netflix, onde desempenhou o papel de um comediante pedófilo.