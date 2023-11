Antes do debate, com a presença do governo, sobre os negócios relacionados com lítio, hidrogénio verde e o centro de dados de Sines, a requerimento do Chega, a chuva começou a cair na zona dos Passos Perdidos, junto a uma das entradas para o plenário.

Segundo a agência Lusa, ainda foi preciso desligar as luzes naquele local e os funcionárias colocaram toalhas e baldes para tentar recolher a água que caía pela parede.

Apesar dessa situação, ao SAPO24 o gabinete de comunicação da Assembleia da República garantiu que a fuga foi "rapidamente resolvida", não tendo causado "nenhum constrangimento" ao normal funcionamento do Parlamento.