As regiões Norte e Centro vão apresentar, esta quinta-feira, céu geralmente muito nublado, bem como aguaceiros, em geral fracos, sendo pouco prováveis no interior, passando a períodos de chuva no Minho e Douro Litoral a partir da tarde.

O IPMA refere ainda a ocorrência de vento fraco a moderado (até 30 km/h) do quadrante oeste, temporariamente forte (até 40 km/h) nas terras altas da região Norte durante a tarde. Há também a possibilidade de formação de neblina matinal em alguns locais.

Já no Sul, o céu vai estar geralmente muito nublado, registando-se, contudo, diminuição de nebulosidade a partir da tarde.

Há a possibilidade de aguaceiros fracos no Alentejo até ao fim da manhã, bem como de neblina matinal, e o vento vai ser fraco a moderado (até 30 km/h) do quadrante oeste, sendo por vezes forte (até 40 km/h) na costa sul do Algarve e nas terras altas a partir do meio da tarde.

Na região da Grande Lisboa, o céu vai ter períodos de muita nebulosidade e há possibilidade de aguaceiros fracos até ao fim da manhã. Vai ser registado vento em geral fraco do quadrante oeste.

Por sua vez, no Grande Porto há também previsão de céu geralmente muito nublado e de aguaceiros fracos, passando a períodos de chuva a partir da tarde. O vento vai ser fraco a moderado (até 25 km/h) de sudoeste.