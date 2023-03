Esperam-se "períodos de chuva, em especial no Norte e Centro, passando a aguaceiros fracos e pouco frequentes" durante esta sexta-feira, bem como "vento por vezes forte nas terras altas" e "agitação marítima forte", de acordo com o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

As previsões para o dia de hoje apontam que o céu vai estar "geralmente muito nublado, diminuindo gradualmente de nebulosidade a partir do final da manhã". Esta situação vai ser semelhante também nas zonas da Grande Lisboa e do Grande Porto. São ainda esperados "períodos de chuva, mais intensa e persistente no Minho e Douro Litoral até ao início da manhã, passando a regime de aguaceiros fracos e pouco frequentes, e sendo pouco provável no Algarve": Por sua vez, o vendo vai estar "fraco a moderado (até 30 km/h) do quadrante oeste, soprando por vezes forte (até 40 km/h) nas terras altas das regiões Norte e Centro até final da manhã". É ainda esperada uma "pequena subida da temperatura mínima na região Sul". A zona da Grande Lisboa também vai assistir a uma "pequena subida de temperatura", enquanto no Grande Porto é esperado que desça ligeiramente.