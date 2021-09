O aviso amarelo para os 18 distritos do continente vai estar em vigor até às 12:00 de quarta-feira.

Segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), o aviso amarelo é emitido sempre que há risco para determinadas atividades dependentes da situação meteorológica.

O IPMA prevê “muita instabilidade” até quinta-feira, com “precipitações localmente fortes”, particularmente em Leiria, Lisboa e Setúbal.

De acordo com o IPMA, “são expectáveis precipitações localmente fortes, com impactos significativos, em particular em meios urbanos, onde há risco de cheias rápidas, e na circulação rodoviária”.

Esta situação ocorre “devido à aproximação de uma depressão a Portugal continental com expressão em altitude, à qual estão associadas massas de ar tropicais, instáveis e com elevados conteúdos em vapor de água”.

O IPMA prevê para hoje no continente céu geralmente muito nublado, aguaceiros, por vezes fortes, acompanhados de trovoada, granizo e rajadas de vento forte, diminuindo de frequência a partir do final da tarde.

A previsão aponta ainda para vento fraco a moderado do quadrante sul, soprando moderado a forte nas terras altas do centro e sul, em especial durante a tarde, e descida da temperatura máxima.

As temperaturas mínimas vão oscilar entre os 13 graus Celsius (na Guarda) e os 19 (em Aveiro) e as máximas entre os 21 (em Bragança e Portalegre) e os 26 (em Aveiro).