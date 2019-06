A especialista do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) adiantou que para hoje já está prevista uma possibilidade de precipitação, mas apenas no litoral norte e centro.

“Depois na terça-feira a precipitação vai estender-se gradualmente às restantes regiões do continente. Na região do Algarve e baixo Alentejo a chuva vai ser fraca e com tendência para diminuir”, disse.

No que diz respeito às temperaturas, Joana Sanches indicou que vão variar durante a semana, mas não de forma acentuada.

“Hoje desce a máxima no litoral norte e Algarve e amanhã [terça-feira] a mínima tem tendência para uma pequena descida. Assim, hoje as temperaturas máximas ainda vão estar próximas dos 30 graus no Alentejo e a partir de terça-feira vão ficar abaixo em todo o território”, explicou.

Os valores da temperatura máxima, segundo a meteorologista, vão estar entre os 20 e os 26 graus a partir de terça-feira e até ao final da semana.

“As mínimas vão andar entre os 10 e os 12 graus nas regiões do litoral e entre os 13 e os 15 no Algarve”, disse.

Segundo Joana Sanches, para terça e quarta-feira está prevista precipitação e na quinta-feira, véspera do início do verão, ainda há uma possibilidade de chuva, mas apenas nas regiões do Norte e Centro.