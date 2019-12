Segundo as previsões do IPMA, o céu vai estar, este sábado, pouco nublado ou limpo, apresentando-se muito nublado no Minho, e temporariamente com períodos de maior nebulosidade no restante litoral Norte e Centro, onde o céu se tornará gradualmente muito nublado a partir da tarde, assim como no interior a norte da serra da Estrela.

Quanto à precipitação, esperam-se períodos de chuva fraca ou chuvisco no Minho a partir da tarde, estendendo-se gradualmente ao Douro Litoral e ao litoral a norte do Cabo Mondego.

Amanhã, domingo, 8 de dezembro, registam-se períodos de chuva fraca ou chuvisco essencialmente da parte da tarde, por todo o país.

Veja aqui as temperaturas para o fim de semana: