De acordo com o Centro de Operações de Emergência do país, entre as 21 vítimas mortais há três menores, e quase todas as províncias dominicanas estavam ainda hoje em alerta por causa da precipitação.

Nove das 21 mortes ocorreram no sábado à noite, quando um grande muro desabou sobre veículos numa das principais artérias de Santo Domingo, e no sul do país, na província de San José de Oco, um homem perdeu a vida arrastado pelas águas.

Por causa das chuvas fortes, as autoridades suspenderam as atividades letivas nas escolas até quarta-feira, “para garantir a segurança de crianças e jovens”.