O ciclone Chido deixou pelo menos 14 mortos no arquipélago francês de Mayotte, no Oceano Índico. Há várias dezenas de feridos, alguns com gravidade.







Além dos 14 óbitos contabilizados, há nove feridos em estado crítico e outros 246 com ferimentos graves, disse o autarca de Mamoudzou, a capital de Mayotte, Ambdilwahedou Soumaila. Com rajadas de mais de 220 km/h, o ciclone tropical foi o mais intenso a atingir o território nos últimos 90 anos, segundo o instituto meteorológico francês. Os serviços de emergência foram mobilizados por mar e ar, mas as suas intervenções foram dificultadas pelos danos nos aeroportos e problemas de eletricidade.