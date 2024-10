“Atendendo às previsões e também considerando que a freguesia de Ponta Delgada fica muito exposta e, durante o percurso, aquilo [o trajeto rodoviário] pode ser perigoso, a escola fechou mais cedo. Fechámos a escola às 15:00 e vamos efetuar o transporte dos alunos para as suas localidades”, disse à agência Lusa o presidente da Câmara Municipal de Santa Cruz das Flores, José Carlos Mendes.

A escola irá permanecer fechada na terça-feira.

“Amanhã [terça-feira], tendo em atenção também as previsões, já cancelamos o transporte escolar”, afirmou o autarca, salientando que para esse dia as previsões apontam para “ventos muito fortes” e alguns dos percursos do transporte escolar oferecem perigo.

José Carlos Mendes adiantou ainda à Lusa que, tendo em conta as previsões meteorológicas, o município fez alguns trabalhos de prevenção.

“Durante a última semana já estivemos a fazer alguns trabalhos de preparação, especialmente a nível de limpezas de sarjetas, de bermas de estradas, ribeiras, portanto, situações mais problemáticas já foram acauteladas”, relatou.

Foram também tomadas medidas “a nível de objetos que se possam soltar e voar” com o vento.

O município de Santa Cruz das Flores fez também um trabalho de sensibilização junto das freguesias, no sentido de as pessoas “acautelarem os seus bens e as suas coisas”, nomeadamente ao nível das habitações (telhados, janelas e portas) e em relação ao resguardo de animais.

Na orla costeira foram feitos alertas para que os pescadores colocassem os barcos “em sítios seguros” e as pessoas foram aconselhadas a terem cuidados com a circulação na via marítima.

“A nível de Proteção Civil Municipal e de bombeiros, também está tudo em alerta e de prevenção”, disse.

Ainda segundo José Carlos Mendes, o corpo de bombeiros local foi reforçado com uma equipa de nove homens da ilha Terceira, que foi enviada pelo Serviço Regional de Proteção Civil e Bombeiros dos Açores.

“Está tudo mais ou menos preparado para alguma eventualidade [em] que seja necessário intervir”, assegurou o presidente do município de Santa Cruz das Flores.

O ciclone tropical Kirk vai passar a norte do arquipélago dos Açores como tempestade tropical e provocará “um agravamento do estado do tempo em todas as ilhas”, avisou hoje o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

Segundo um comunicado da delegação dos Açores do IPMA, pelas 09:00 locais de hoje (10:00 em Lisboa), o centro do ciclone tropical Kirk (furacão de categoria 1 na escala de Saffir-Simpson) “encontrava-se a cerca 850 km a oeste dos Açores, ilha das Flores, com deslocamento para nordeste a uma velocidade de 48 km/h [quilómetros/hora]”.

Nos grupos Ocidental (Flores e Corvo) e Central (Faial, Pico, Terceira, São Jorge e Graciosa), o IPMA prevê “precipitação por vezes forte, podendo ser acompanhada de trovoada, e um aumento da intensidade do vento e da agitação marítima, a partir do final da tarde do dia de hoje”.

Estão previstas “rajadas até 115 km/h e ondas que poderão atingir os 11 metros de altura significativa (19 metros de altura máxima) no grupo Ocidental”.

No grupo Central, “são esperadas rajadas até 90 km/h e ondas que poderão atingir os oito metros de altura significativa (15 metros de altura máxima)”.

Para o grupo Oriental (São Miguel e Santa Maria), para terça-feira, o IPMA prevê ondas "que poderão atingir os seis metros de altura significativa (12 metros de altura máxima)”.

Devido à passagem do ciclone tropical Kirk pelo arquipélago dos Açores, o IPMA emitiu um aviso vermelho para terça-feira para as ilhas do grupo Ocidental devido às ondas.

Para as ilhas dos grupos Ocidental, Central e Oriental também foram emitidos avisos laranja e amarelo, por agitação marítima, vento e precipitação por vezes forte.