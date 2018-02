Depois dessa data, acrescenta a mesma fonte do gabinete de José Luís Carneiro, as autoridades portuguesas “não voltaram a ter registo da permanência do cidadão em território britânico”.

Em comunicado, o gabinete do secretário de Estado das Comunidades Portuguesas revelou que o homem “estava inscrito no consulado geral de Portugal em Londres desde 2008″.

Os serviços consulares, acrescenta o mesmo comunicado, continuam a “acompanhar este processo, junto das autoridades britânicas”, nomeadamente no que diz respeito à identificação, autópsia e aos procedimentos administrativos relacionados com a libertação do corpo e o registo do óbito.

A polícia britânica, contactada hoje pela agência Lusa, referiu que está a preparar um relatório sobre este caso para entregar ao ‘coroner ‘, o juiz de instrução que dirige o inquérito a mortes inesperadas sem causa natural.

Esta quinta-feira, o Governo português confirmou a morte do cidadão português, de 35 anos, que as autoridades locais tinham identificado como um sem-abrigo.

O alerta tinha sido dado na quarta-feira, pelas 07:16, quando foi descoberto um homem sem respirar na estação de metro de Westminster, levando à chamada dos serviços de emergência.

O incidente gerou alguma controvérsia por o homem ter sido encontrado perto do parlamento britânico, levando o líder do partido Trabalhista, Jeremy Corbyn, a deixar um cartão de condolências e flores.

Hoje, o Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, lamentou a morte do cidadão português, “em circunstâncias desumanas”.

O chefe de Estado português manifestou também a sua “solidariedade para com as pessoas que vivem em condições precárias, sem teto ou sem casa, apelando ao esforço de todos para a sua inclusão na sociedade”, acrescentava a nota, publicada hoje de manhã no portal da Presidência da República.