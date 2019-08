O vereador responsável pela pasta da Tecnologia e Ambiente de Aarhus, Bünyamin Simsek, revelou esta segunda-feira os primeiros 17 sinais de trânsito com figuras de vikings, que aparecem com machados e escudos.

Bünyamin Simsek escreveu no Twitter que Aarhus tem um “papel especial na história Viking dinamarquesa”, lembrando que muitas das ruas no centro da cidade se encontram exatamente no mesmo sítio em que estavam no século X. “Em colaboração com o Museu Moesgaard, vamos partilhar histórias do espaço urbano e fortalecer a narrativa do nosso DNA”, acrescenta o vereador.

Os sinais serão colocados nas ruas que circundam o centro de Aarhus, uma cidade fundada pelos vikings no século VIII e que se tornou na altura um movimentado centro portuário.