“Estou apreensivo” com o que está a acontecer em Portugal nas áreas queimadas pelos fogos de 2017, designadamente com “a acumulação de combustível”, que poderá provocar, “dentro de dois ou três anos”, situações idênticas ou “mesmo piores” do que as que ocorreram o ano passado, disse o cientista Xavier Viegas, que falava numa conferência no Rómulo/Centro Ciência Viva da Universidade de Coimbra (UC).

Não basta a preocupação apenas com estratégias e meios de combate aos fogos e apagá-los, é necessário também tratar da prevenção, desde logo impedindo a acumulação de matéria combustível nas zonas ardidas, que beneficiam de condições particularmente favoráveis para a regeneração e acumulação de vegetação, sublinhou Domingos Xavier Viegas.

O docente do Departamento de Engenharia Mecânica da Faculdade de Ciências e Tecnologia da UC e membro do Observatório Técnico Independente para análise, acompanhamento e avaliação dos incêndios (criado este ano pela Assembleia da República) falava durante uma conferência intitulado ‘Ainda as lições dos incêndios florestais de 2017’, integrada no ciclo ‘Ciência às seis’, promovido pelo Centro Ciência Viva da UC.

“O ICNF [Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas] infelizmente não tem feito quase nada pela floresta”, nem mesmo por aquela que é pública, como demonstrou, por exemplo, o Pinhal de Leiria, quase totalmente destruído (cerca de 80%) pelo fogo em outubro de 2017, lamentou Xavier Viegas, sublinhando que “há muito” tempo é “critico do ICNF” e que esta observação abrange diversos governos e não “um em particular”.