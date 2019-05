O projeto, financiado por fundos europeus, está a ser concebido por investigadores do Laboratório Ibérico Internacional de Nanotecnologia (INL) e do Instituto de Investigação em Ciências da Vida e Saúde (ICVS) da Universidade do Minho, ambos em Braga.

Trata-se de um ‘chip’ com sensores de grafeno capazes de detetar todas as estirpes do parasita da malária humana através da análise da presença do seu ADN (material genético) numa gota de saliva ou urina de um doente. O desenho do dispositivo está atualmente a ser trabalhado por uma equipa do INL.

Joana Guerreiro, uma das investigadoras do INL envolvidas no projeto e especialista em biossensores, descreveu à Lusa que o ‘chip’ descartável, do tamanho de um cartão de telemóvel, poderá ser introduzido com a amostra de fluidos num aparelho reutilizável, com as dimensões de um cartão de crédito, que, ligado a um dispositivo móvel como um computador ou telemóvel equipado com um ‘software’ de leitura apropriado, dará o resultado para a doença: positivo ou negativo, como se fosse um teste rápido de gravidez.

Comparativamente às técnicas convencionais de análise de ADN já usadas para diagnosticar a malária, o teste que está a ser desenvolvido pelas equipas do INL e do ICVS pretende ser um método mais rápido, barato, portátil e fácil de utilizar, inclusive por pessoal não técnico, para detetar a doença quando os sintomas ainda não se manifestaram e, assim, contribuir para dar ao doente o tratamento adequado de forma mais célere.