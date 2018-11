Para António Costa, esta será uma cimeira de “continuidade” da anterior, que se realizou no ano passado em Vila Real, quando se decidiu “elaborar em conjunto uma estratégia de desenvolvimento transfronteiriço” para se apresentar à União Europeia”.

Agora, adiantou o primeiro-ministro português numa entrevista à agência Lusa que será divulgada na quinta-feira, os dois governos vão designar a “equipa técnica que irá construir essa estratégia”.

Todos os outros domínios serão também marcados pela continuidade, avançou, “naturalmente com o impulso próprio que novos intérpretes dão necessariamente às políticas que são seguidas”.

A 30.ª cimeira bilateral luso-espanhola será a primeira em que estará presente o atual chefe do executivo espanhol.

Na entrevista, António Costa disse ainda que “as relações entre Portugal e Espanha sempre estiveram acima da composição partidária de cada governo e têm sido marcadas pela excelência ao longo dos últimos 40 anos das duas democracias”.

O encontro começa 16:30 (15:30 em Lisboa) com os membros do Governo português liderados por António Costa a serem recebidos com honras militares na Plaza de San Pablo da capital da Comunidade Autónoma de Castela e Leão.