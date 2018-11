O encontro começa 16:30 (15:30 em Lisboa) com os membros do Governo português liderados por António Costa a serem recebidos com honras militares na Plaza de San Pablo da capital da Comunidade Autónoma de Castela e Leão, segundo a agenda divulgada por Madrid.

Os dois executivos vão ainda tirar a habitual fotografia de família na fachada da igreja de San Pablo, antes de, às 16:50 (15:50 em Lisboa), se iniciarem uma série de reuniões de trabalho em que cada ministro se vai reunir, de forma bilateral, com o seu congénere do outro país da Península Ibérica, sendo o encontro mais importante o que se vai realizar entre os dois chefes de Governo, António Costa e Pedro Sánchez.

O líder socialista do executivo espanhol tomou posse em 2 de junho último, sendo assim a primeira vez que se encontra com o português no encontro anual entre os dois países.