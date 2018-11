As bandas selecionadas são provenientes de Lisboa, Monção, Paredes de Coura e uma delas é composta por alunos que participaram em edições anteriores da Escola do Rock e que são oriundos de Castelo de Paiva, Porto e Maia.

"Os Wicked Youth, Dream People, Areia nos Calções, DOWN 4 U, Cuckoo Let Us são as bandas vencedoras do concurso para bandas residentes da Escola do Rock Paredes de Coura. São elas que, de 16 a 21 de dezembro, vão transformar a pacata vila do Alto Minho numa autêntica incubadora de bandas", disse hoje à Lusa Nuno Alves, da Space Ensemble.

Aquele programa de bandas residentes, que pretende "incentivar a criação e produção de música", vai garantir aos grupos selecionados, entre outras condições, uma sala de ensaio exclusiva, a possibilidade de produzir e gravar um ‘single com o produtor e com o apoio técnico da Escola do Rock, a participação em um concerto durante a semana daquela residência artística e a atuação em futuras iniciativas e ‘tours' da Escola do Rock.

A participação das bandas selecionadas "não ficará cingida à Caixa da Música, local onde vão decorrer todas as atividades para os participantes da Escola do Rock, sendo que ao longo da semana haverá ensaios em diferentes espaços de Paredes de Coura, bem como atuações em diversos bares e associações culturais do concelho".

A Escola do Rock - Paredes de Coura foi lançada pela Câmara local, em 2014. No ano seguinte, a iniciativa foi distinguida com o Prémio UM-Cidades atribuído pela Universidade do Minho.

O programa dos seis dias daquela escola, com direção artística do Space Ensemble, inclui ensaios, formação, sessões de cinema, ‘jam sessions', ‘showcases', concertos, demonstrações de instrumentos e oficinas.

As inscrições para a turma da edição 2018 da Escola do Rock continuam a decorrer até ao dia 12 de dezembro.

No final desta residência artística dedicada ao rock ocorre um concerto de apresentação do trabalho realizado pelos cerca de 50 participantes. Esse espetáculo é, posteriormente, apresentado em ‘tours'.

As turmas das edições anteriores da Escola do Rock já atuaram, por duas vezes, no festival Paredes de Coura, a última em 2018 no concerto de abertura da 25.ª edição do evento. Os alunos já passaram ainda por salas como Serralves e pela Casa da Música, no Porto e atuaram também em Espanha.