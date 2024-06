“O despiste causou um ferido grave e quatro ligeiros que foram transportados ao hospital. A Avenida Professor Mário da Silva, onde ocorreu o acidente, está cortada nos dois sentidos para remoção da viatura e limpeza de via”, disse a fonte do Comando Sub-Regional da Região de Coimbra.

Às 07:40 estavam no local 33 operacionais, com elementos dos Bombeiros de Coimbra, Polícia de Segurança Pública (PSP) e Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM), com o apoio de 12 veículos.

O alerta para o acidente foi dado às 06:31.