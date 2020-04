“Devemos formar uma verdadeira aliança global para mobilizar o esforço humano e a solidariedade na luta contra o coronavírus”, pode ler-se na declaração principal de uma nota intitulada “Cinco líderes mundiais: não é hora para lutas geopolíticas”, escrita por Frank-Walter Steinmeier, Presidente da Alemanha.

O documento foi escrito em coautoria com o governante equatoriano e as suas homóloga de Singapura, Halimah Yacob, e da Etiópia, Sahle-Work Zewde, além do rei Abdullah II, da Jordânia, como se refere no comunicado de imprensa divulgado pela presidência equatoriana.

No artigo, publicado no jornal britânico Financial Times, os autores pedem ao mundo um combate efetivo à covid-19, derrubando as barreiras que impedem a troca de conhecimentos e a cooperação global.

A iniciativa procura sensibilizar todos os que possam colaborar na construção de uma resposta mundial perante o avanço da pandemia causada pelo novo coronavírus.

“O conhecimento partilhado e a investigação acelerada liderada por uma rede global de cientistas vão fornecer (…) a resposta final às nossas dificuldades atuais”, referem os autores, sublinhando a importância da medicina moderna para derrotar pragas através de terapias e vacinas.