“Estão em confinamento a sete chaves e só saem quando estiverem curados ou se precisarem de cuidados médicos, mas esperamos que não precisem”, acrescentou, referindo à Lusa não possuir dados sobre o sexo, a idade ou o parentesco das cinco pessoas.

Também em confinamento nas suas casas permanecem os outros três populares que, no fim de semana, já tinham recebido os resultados positivos dos testes de despistagem, lembrou o autarca.

José Calixto indicou à Lusa que, durante o dia de hoje, foram efetuados “mais 164 testes” para despistagem da covid-19, não só a habitantes do seu concelho, mas também a “utentes de uma instituição de apoio à terceira idade de Montoito”, no vizinho concelho de Redondo, que “foram transportados para serem testados”.

Durante a tarde, esteve também a ser preparada a instalação de uma Área Dedicada Covid completa em Reguengos de Monsaraz, no Parque de Feiras e Exposições, que o autarca espera que possa começar a funcionar na terça ou na quarta-feira.

“Já estava a funcionar uma Área Dedicada Covid apenas com recolha de amostras”, mas o que se pretende agora é “uma área completa, com os médicos e enfermeiros para fazerem o rastreio, a observação e o encaminhamento ou não para testes”, explicou.

Este “serviço mais completo”, quando começar a funcionar, “permite mais facilmente que uma maior quantidade de membros da comunidade possa ser testada”, afiançou.

Na quinta-feira, foi detetado o primeiro caso positivo de covid-19 no lar da Fundação Maria Inácia Vogado Perdigão Silva (FMIVPS), em Reguengos de Monsaraz, o de uma utente que foi de imediato internada, tendo sido iniciada nesse dia a testagem a todos os funcionários e utentes da instituição e, posteriormente, à comunidade.

O autarca disse à Lusa que, à data de hoje, no que à FMIVPS diz respeito, o balanço é de 17 trabalhadoras e de 46 utentes infetados com a doença provocada pelo novo coronavírus SARS-CoV-2. Três idosas estão internadas no hospital.

Serviços do município, escolas, creches e jardins-de-infância locais, atividades de apoio à família e “alguns estabelecimentos comerciais” situados nas imediações do lar afetado já foram encerrados.