"Os ocupantes russos mataram o cineasta lituano Mantas Kvedaravicius, autor do documentário "Mariupolis", quando tentava sair de Mariupol", afirmou no Twitter o ministério da Defesa da Ucrânia.

A morte do documentarista foi anunciada pelo cineasta russo Vitali Manski, fundador do renomado festival moscovita Artdocfest, para o qual Mantas Kvedaravicius havia sido convidado.

"Ele foi morto hoje em Mariupol, com a câmera na mão, nesta guerra de m**** do mal contra todo o mundo", escreveu Vitali Manski no Facebook.

O ministério lituano das Relações Exteriores declarou-se em choque com a morte.

"Mataram-no em Mariupol, onde documentava as atrocidades da guerra da Rússia. O seu filme anterior, Mariupolis (2016), relatava a história de uma cidade cercada com uma grande vontade de viver", afirma uma nota da diplomacia lituana.

Mantas Kvedaravicius, nascido em 1976, ganhou fama justamente com este filme, rodado na cidade ucraniana e exibido pela primeira vez no Festival de Cinema de Berlim em 2016.