Os maiores cinemas da América do Norte vão reduzir a capacidade das suas salas para metade devido à pandemia provocada pelo novo coronavírus, de forma a que os espectadores mantenham uma "distância social", informaram as principais empresas do setor nesta sexta-feira.

AMC, a cadeia mais importante de cinemas, com 8 mil salas, reduzirá a capacidade para metade a partir deste sábado e até o final de abril. "Com esta ação facilitamos a 'distância social' entre os espectadores que frequentam os cinemas", disse Adam Aron, presidente da AMC Theatres, em comunicado enviado à AFP. O público será limitado a 250 pessoas em qualquer cinema, independentemente de sua capacidade, "para proporcionar espaço adicional entre os espectadores". As equipas dos cinemas vão desinfetar as áreas "de alto contato", como bilheteiras, a cada hora. Regal, com mais de 7 mil cinemas, anunciou medidas similares, do mesmo modo que a canadiana Cineplex.