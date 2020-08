Depois, uma segunda colisão, a cerca de 100 metros de distância da primeira, envolveu mais duas viaturas e originou dois feridos.

O acidente ocorreu pelas 07:18 ao quilómetro 111 da A4, o trânsito ficou cortado no sentido Vila Real – Murça, as viaturas foram desviadas para a Estrada Nacional 15 (EN15) e a circulação foi restabelecida às10:21.

Militares do Núcleo de Investigação de Crimes em Acidentes de Viação (NICAV) da GNR estiveram no local a investigar as causas do acidente.

Para este acidente foram mobilizados 38 operacionais e 17 viaturas dos bombeiros de Murça, Cruz Verde e Cruz Branca (Vila Real), INEM e GNR.