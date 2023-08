A circulação tinha sido cortada nos dois sentidos devido a um incêndio que deflagrou em Arcos, concelho de Vila do Conde, distrito do Porto.

O alerta para o fogo foi dado pelas 13:24, tendo-se iniciado em Arcos, freguesia de Rio Mau e Arcos, concelho de Vila do Conde.

Às 03:40 estavam envolvidos 132 operacionais, apoiados por 43 viaturas, no combate às chamas, de acordo com a informação disponibilizada no ‘site’ da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil.