Numa informação disponibilizada nas redes sociais, a empresa responsável pela travessia ferroviária do Tejo diz que a circulação estava suspensa devido às condições climatéricas e a problemas com uma catenária e, às 06:00, apenas estava a ser feita entre as estações de Coina e Setúbal, mas com constrangimentos.

Durante a madrugada, o comboio com partida de Roma Areeiro, às 1h23, fico retido em Campolide devido aos ventos superiores a 90 quilómetros por hora, tendo a circulação sido retomada pelas 3h00.

Pelas 5h10, a Fertagus informou que, devido às condições climatéricas adversas que causaram “problemas na infraestrutura”, a circulação nos primeiros horários da manhã seria realizada em via única entre o Fogueteiro e o Pragal.

Pelas 6h40, a empresa informou que a circulação estava suspensa entre as estações de Coina e Roma-Areeiro, nos dois sentidos, devido a problemas numa catenária, tendo sido retomada pelas 7h25.

O comboio da Fertagus, que liga os distritos de Lisboa e Setúbal, serve atualmente 14 estações numa extensão de linha com cerca de 54 quilómetros e começa a operar diariamente às 5h35.

Dez estações situam-se na margem sul do Tejo – Setúbal, Palmela, Venda do Alcaide, Pinhal Novo, Penalva, Coina, Fogueteiro, Foros de Amora, Corroios e Pragal – e quatro na margem norte – Campolide, Sete Rios, Entrecampos e Roma-Areeiro.

Portugal continental está sob avisos devido ao vento forte, chuva e ondulação causados pela depressão Martinho.