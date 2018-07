Contactado pela Lusa, o hospital apresentou outros números da distribuição dos enfermeiros, divulgando que nos horários planeados estão a trabalhar "em cirurgia vascular e urologia quatro de manhã, três à tarde e três à noite".

Em comunicado enviado à agência Lusa, a OE caracteriza a situação como "correspondente a mínimos em dia de greve", mas que, no caso do CHVNG/E, é "para todo o mês de julho".

"O horário, que foi enviado à Ordem dos Enfermeiros e do qual já foi dado conhecimento ao ministro da Saúde, mostra um enfermeiro no turno da manhã para 18 camas no Serviço de Cirurgia Vascular, um enfermeiro no turno da tarde e um enfermeiro no turno da noite", explicita a nota de imprensa.

Ainda segundo a OE, este "rácio repete-se para as 16 camas de Urologia".

Por seu turno, e argumentando que o "número atual de enfermeiros" não é o desejado pelo Conselho de Administração, o hospital acrescenta que "há reforços diários de, no mínimo, mais um enfermeiro no período da manhã", refere o comunicado que "também seguiu para o ministério da Saúde".