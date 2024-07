"Senhor [Alec] Baldwin, preocupa-o que isto termine em prisão?", perguntou um jornalista australiano ao ator quando ele entrava com a sua família num tribunal do Novo México nesta terça-feira.

Alec Baldwin lançou um olhar irritado antes de continuar o seu caminho, sem dizer uma palavra.

O caminho até o julgamento tem sido longo e complexo. O ator foi inicialmente acusado, a procuradoria voltou atrás, mas apresentou uma nova acusação meses depois, sendo que as tentativas dos advogados de Baldwin para evitar o julgamento fracassaram.

Assim, o dia finalmente chegou para o ator de 66 anos, que foi pessoalmente à última audiência preliminar na segunda-feira num tribunal de Santa Fé, ocasião em que aparentava estar calmo.

Na sua primeira aparição no tribunal, Baldwin estava vestido com um fato escuro, tinha o cabelo cortado e usava óculos de armação grossa. O ator tomava notas num caderno amarelo enquanto os seus advogados discutiam detalhes processuais. Durante os intervalos, o ator de "30 Rock" assistiu a vídeos no seu telefone nos corredores do tribunal.

Baldwin regressou ao tribunal nesta terça-feira acompanhado da sua esposa Hilaria e de um dos sete filhos do casal. Cerca de 15 minutos depois, Stephen Baldwin, outro membro do conhecido clã de atores, chegou em apoio ao seu irmão mais velho.

A cena parecia saída de um projeto de reality show que Alec Baldwin e a sua esposa anunciaram recentemente em conjunto com a rede de televisão TLC dos Estados Unidos. O programa promete mostrar "os altos e baixos, o bom, o mau, o selvagem e o louco" da vida no clã Baldwin, cujos sete filhos têm idades que variam de 20 meses a 10 anos. Nesta terça-feira, porém, nenhum deles abriu a boca.

O casal, que chegou em diferentes veículos SUV pretos, acompanhados por uma ama e um exército de advogados, recusou-se a responder às perguntas dos jornalistas na entrada do tribunal de Santa Fé.

A seleção do júri começou na manhã desta terça-feira.

Demonstrando os desafios de um caso tão mediático, apenas alguns dos jurados pré-selecionados levantaram as mãos quando a juíza perguntou quem não tinha escutado nada sobre o disparo no set de "Rust".

Os argumentos de abertura neste caso devem ser apresentados ao tribunal esta quarta-feira. O julgamento está previsto para durar cerca de dez dias.