Jovens de todas as idades voltam a sair à rua esta sexta-feira em defesa do Planeta alertando para a crise climática que está a pôr em risco o seu futuro.

Ao seu lado, os estudantes terão agora o apoio dos adultos, que entretanto criaram um movimento, o “Parents for Future”. Pais, avós e educadores prometem transformar as reivindicações dos jovens em votos nas eleições.

Em meados de março, cerca de 20 mil estudantes em Portugal aderiram, pela primeira vez, à greve climática estudantil: A luta em defesa do planeta juntou 1,6 milhões de estudantes de mais de uma centena de países em todo o mundo.

Na sexta-feira, as marchas repetem-se. Em Portugal, a maioria dos protestos tem como destino as autarquias locais, com algumas exceções, como a marcha em Lisboa, que começa no Marquês de Pombal e termina na Assembleia da República.

Estes protestos são o resultado das ações da jovem ativista sueca Greta Thunberg que, no verão do ano passado, começou sozinha uma greve às aulas, manifestando-se em frente ao parlamento sueco de onde esperava ver tomadas medidas no sentido de revolver a crise climática.