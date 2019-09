Na África do Sul, cerca de meio milhar de pessoas desfilou durante a manhã em Joanesburgo.

Na Europa, manifestantes na Alemanha, onde os ecologistas vão de vento em popa eleitoralmente, bloquearam a circulação no centro de Francoforte, provocando um enorme engarrafamento. Em Berlim, a principal manifestação deverá partir da emblemática Porta de Brandeburgo.

Em Paris, manifestaram-se igualmente muitos jovens, alguns acompanhados pelos pais.

A jornada de luta deverá dar o pontapé de saída para duas semanas de ações, nomeadamente com a Cimeira da Juventude, também organizada pela ONU e que antecede a cimeira de líderes mundiais.

Em 27 de setembro realiza-se a assembleia-geral da ONU, estando marcada para esse dia outra greve global. A Cimeira da Ação Climática de segunda-feira deverá reunir a generalidade dos líderes dos 193 países-membros das Nações Unidas.

Portugal estará representado pelo Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa e pelo ministro do Ambiente e da Transição Energética, João Pedro Matos Fernandes.

Com algumas exceções notáveis, como o presidente norte-americano, Donald Trump, e o homólogo brasileiro Jair Bolsonaro, muitos dirigentes internacionais subscrevem a ideia de uma urgência climática.

Para que a meta do acordo de Paris de travar o aquecimento do globo nos 1,5 graus acima dos valores médios do início do século XX é preciso que o mundo seja neutro em carbono em 2050, segundo o último consenso dos cientistas mandatados pela ONU.