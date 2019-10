Representantes da Airbus, Embraer, Boing, Embraer, OGMA, Bell Flight, Leonardo, entre outros stakeholders do setor da Aeronáutica, Espaço e Defesa, reúnem-se em Oeiras, Taguspark, de 28 a 30 de outubro, na 6ª edição do evento AED Days.

Para além da presença dos pesos pesados internacionais, o maior evento industrial português nos sectores da Aeronáutica, Espaço e Defesa (AED), organizado pelo AED Cluster Portugal (AEDCP), promove um debate sobre os atuais desafios do setor que em Portugal representa 1,4% do PIB português, gera receitas de 1.700 milhões de euros e exporta atualmente 87% da sua produção.

Em paralelo, em conjunto com a Conselho Empresarial do Centro/Câmara de Comércio e Indústria do Centro mostra a inovação aeroespacial em Portugal representada no projeto KNOWNOW4AEROSPACE.

“O crescimento destes setores ao nível nacional e seu reconhecimento internacional é totalmente incontornável”, visível pela capacidade de atrair um “conjunto alargado de atores internacionais de relevo”, o que reforça “este evento como uma plataforma única para perceber as tendências macro dos sectores, estabelecer contactos e identificar oportunidades de negócio”, sublinhou José Neves, Presidente do Conselho de Administração do AEDCP, um Cluster que representa mais de 70 empresas e centros de investigação nacionais e contribui com 20 mil empregos, altamente qualificados.

Ao longo dos três dias, destaque para duas visitas guiadas a empresas e centros tecnológicos em Portugal, a sul, com passagem pela OGMA, Lauak e Mecachrome, e a norte, a Caetano Aeronautic, CEIIA, Ricardo & Barbosa e EFACEC.

Em 2018, 430 participantes, provenientes de 250 empresas, de 18 países diferentes, passaram pelo AED DAYS.