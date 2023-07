“A Cofina SGPS informa ter recebido, na data de ontem, uma oferta vinculativa para a aquisição da totalidade das ações representativas do capital social da Cofina Media, subscrita pela Grupo Media Capital”, informa no comunicado divulgado esta noite no site da Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM).

“A Oferta Vinculativa, enviada à Cofina por iniciativa da Media Capital, será objeto de análise por parte da Sociedade”, refere.

O anúncio surge um dia depois de o grupo Media Capital, dono da TVI, comunicar à CMVM uma oferta de 80 milhões de euros, valor que supera em cinco milhões a oferta de 75 milhões de euros apresentada em 30 de junho pelo Management Buy Out (MBO), que integra quadros da Cofina e outros investidores como Cristiano Ronaldo

A oferta de compra da Media Capital, segundo o comunicado de quinta-feira, tem como pressuposto que, à data de aquisição das ações, a Cofina seja detentora de, pelo menos, os órgãos comunicação social de imprensa — Correio da Manhã; Record; Jornal de Negócios; Destak; Sábado; e TV Guia; televisão — serviço de programas CMTV Internacional e CMTV; ‘online’ – Aquela Máquina; Flash; e Máxima.

Além disso, “é pressuposto da transação proposta que, à data do ‘closing’, as seguintes participações detidas” pela Cofina terão sido alienadas (‘carve out’): ações correspondentes a 50% do capital social da Vasp — Distribuidora de Publicações, S.A.; e ações correspondentes a 50% do capital social da Mercados Globais – Publicação de Conteúdos.

“A presente oferta é vinculativa quanto à transação proposta, no entanto, encontra-se sujeita à validação e verificação dos pressupostos e condições contemplados na presente oferta e à celebração entre as partes de um contrato com termos finais da transação proposta”, adiantou na quinta-feira a dona da TVI.

A Media Capital diz ainda, no documento, que “espera ser contactada pela vendedora” no caso de a proposta “ser superada por outra que venha a ser apresentada por outro interessado”.