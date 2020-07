A Media Capital classifica de "enorme gravidade" o comunicado da Entidade Reguladora para a Comunicação Social que refere que está a analisar as mudanças na estrutura acionista da TVI e afirma que "parece evidente" que a Cofina consegue "instrumentalizar" a ERC, numa carta enviada à Entidade Reguladora para a Comunicação Social e para os líderes parlamentares, a que a Lusa teve hoje acesso.

"Tendo em conta recentes declarações públicas sobre uma pretensa influência da Cofina junto" do regulador dos media, "a Cofina relembra que, nos termos da Lei, a ERC é uma entidade independente por natureza, dotada de amplos poderes de atuação oficiosa (sem necessidade de qualquer impulso de terceiros), e insuscetível de influências no exercício das respetivas competências e atribuições, cujo progresso e eventual desfecho estarão sempre na exclusiva esfera desta", disse fonte oficial.

A Cofina "mantém o seu interesse na aquisição da maioria do capital da Media Capital pelo que não se compreendem as acusações de que queira, de alguma forma, desvalorizar a companhia", refere a mesma fonte, apontando que a dona do Correio da Manhã "está segura de que tem cumprido todos os passos regulamentares exigidos pela lei".

Na sexta-feira, dia 17 de julho, a ERC comunicou que está a analisar as mudanças na estrutura acionista da TVI, no âmbito do artigo 72.º da Lei da Televisão e dos Serviços Audiovisuais a Pedido, que respeita à atividade ilegal de televisão.

"Tais mudanças, supomos, referem-se à alteração da composição do Conselho de Administração do grupo Media Capital SGPS (holding que controla a TVI) e da composição do Conselho de Administração da empresa participada TVI - Televisão Independente SA, que recentemente foram anunciadas", começa por dizer a dona da estação de Queluz, em carta datada de 20 de julho, aludindo ao comunicado da ERC.