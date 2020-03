Na nota, publicada pela Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM), a Cofina informa que “no âmbito da operação de aquisição da participação detida pela Promotora de Informaciones, S.A. (Prisa) na Grupo Media Capital, SGPS, S.A. através do contrato de compra e venda de ações representativas de 100% do capital social e dos direitos de voto da Vertix, SGPS, S.A., celebrado no dia 20 de setembro de 2019", no "seu entendimento, o contrato não caducou por efeito insucesso do aumento de capital da Cofina, cujo prospeto foi objeto de divulgação no passado dia 17 de fevereiro, razão pela qual não são devidos os 10 milhões de euros”, referiu o grupo.

O Expresso noticiou no passado dia 11 de março que a desistência do grupo liderado por Paulo Fernandes na operação de compra da Media capital ia custar 10 milhões de euros à empresa, dinheiro adiantado a título de caução.

Ainda assim, a Cofina admite voltar à mesa de negociações, tendo enviado à Prisa, “em 12 de março p.p., uma notificação de resolução do contrato (na base de fundamentos que oportunamente serão objeto de divulgação pública), condicionada a que, no prazo de sete dias, a Cofina e a Prisa não venham a acordar numa modificação do contrato de forma a restabelecer um equilíbrio das prestações recíprocas conforme com os princípios da boa-fé”, lê-se na mesma nota.