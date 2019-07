A Guarda Nacional Republicana (GNR) e a Autoridade da Segurança Alimentar e Económica (ASAE), que estão entre as entidades encarregadas de fiscalizar o cumprimento da lei aprovada na generalidade, manifestaram dúvidas quanto à proporcionalidade das coimas previstas, quer para os estabelecimentos obrigados a ter recetáculos para as pontas de cigarro usadas, quer para os fumadores que as atirem para o chão.

O deputado do partido Pessoas-Animais-Natureza (PAN), André Silva, argumentou que "independentemente do valor, a coima tem que existir", mas admitiu que o texto que o PAN apresentou "não está perfeito" e que poderá haver uma introdução gradual das coimas, que aumentarão de valor progressivamente.

No projeto de lei do PAN, em discussão na especialidade na comissão parlamentar de Ambiente, define-se como contraordenação ambiental leve o ato de atirar uma beata para o chão, mas o valor previsto na lei para punir este tipo de infração varia entre os 500 e os 5.000 euros no caso de pessoas singulares.

No caso das contraordenações muito graves, que no caso serão a falta de cinzeiros em restaurantes, bares, paragens de transportes, hotéis ou alojamento local, os valores previstos vão dos 25.000 aos 37.500 euros para pessoas singulares e entre 60.000 e 2,5 milhões de euros para pessoas coletivas.

O inspetor geral da ASAE, Pedro Gaspar, disse aos deputados que esta "amplitude muito violenta" é "um bocadinho desproporcional", apontando a dificuldade de "fiscalizar a pessoa que deita a beata para o chão" mas salientando que a falta de cinzeiros é "mais óbvio e mais fácil".