A Coimbra Business School (CBS) vai reproduzir em Portugal metodologias do Massachusetts Institute of Technology (MIT) e da Universidade da Califórnia para a formação de líderes e executivos, com a realização de um dia de caminhada pela natureza.

A iniciativa está marcada para o dia 03 de julho, um sábado, e tem como ponto de partida o Terreiro das Bruxas, na Lousã, pelas 09:30. "Durante um dia de caminhada pela natureza, dirigentes, executivos e líderes empresariais irão desenvolver novas capacidades comportamentais para usar na gestão dos seus negócios, ligando liderança e sustentabilidade", refere a CBS em comunicado enviado à agência Lusa. "Trilhos de Liderança" é uma formação em ambiente natural que resulta de uma parceria entre a CBS e a rede de escolas do DeROSE Method. Contando com especialistas em desempenho, liderança e orientação de executivos e respetivas equipas, a iniciativa destina-se a líderes, dirigentes e executivos de várias áreas de negócio que, naquele dia, "vão poder adquirir novas capacidades de liderança através de um treino intensivo na Serra da Lousã". "Através de uma abordagem biomimética – a ciência que estuda os padrões da natureza e os usa como inspiração para encontrar novas soluções para os problemas das empresas e da sociedade – os líderes poderão aproximar-se, atenta e conscientemente, a um meio envolvente que não costuma ser o seu", afirma na nota Ana Paula Queiroga, docente especialista na área da liderança e coordenadora do curso. Segundo a responsável, "a observação das estratégias naturais presentes num ecossistema como o da Serra da Lousã irá permitir aos participantes replicá-las na sua gestão empresarial diária, assim como na sua vida pessoal". A nota refere que a escolha da Serra da Lousã para a formação faz parte de um propósito: "O desafio à zona de conforto dos participantes". Ana Paula Queiroga afirma que é em ambientes muitas vezes desconfortáveis, ou inesperados, "que um líder se consegue distanciar de convenções pré-estabelecidas e salientar a sua capacidade para tomar decisões diferentes daquelas que tomaria habitualmente". "Este trilho pela natureza será um excelente incentivo para o desenvolvimento pessoal, de disciplina e de espírito de equipa", afirma. Durante a iniciativa, "serão desenvolvidas as principais 'skills' de cada líder, num contexto de biomimética", explica a coordenadora do curso. "Nesta caminhada vamos poder observar, refletir e replicar na vivência individual de cada gestor uma perspetiva diferente de liderança, mais ágil e mais adaptativa, capaz de enfrentar um mundo cada vez mais volátil e complexo", remata. A Coimbra Business School é a primeira instituição portuguesa a realizar o curso "Trilhos de Liderança", que integra resultados de estudos relacionados com a neurociência do MIT e da Universidade da Califórnia. "Enquanto escola de negócios e de ciências empresariais, a Coimbra Business School está focada em inovar e melhorar a formação de executivos. Esta será uma caminhada de líderes de empresas e, ao mesmo tempo, uma oportunidade para adquirir novas competências num cenário singular", afirma o presidente, Pedro Costa, citado no comunicado.