A partir de 16 de maio, e até 22, a cidade vai sofrer algumas alterações, sobretudo nos acessos à zona circundante ao Estádio Cidade de Coimbra que vai servir de palco aos quatro dias de espectáculos dos Coldplay. Mas, antes de aí chegarmos, fomos saber se ainda há onde dormir e que orçamento devemos contar para almoçar ou jantar por estes dias na cidade dos estudantes.

Alojamento, ligue para os hotéis. Pode ainda encontrar disponibilidades

As últimas informações dão conta que está tudo esgotado no que se refere ao alojamento para os dias 17,18,20 e 21. Se fizermos uma procura nos portais de reservas online, constatamos que os preços para as quatro noites podem chegar aos 1600 euros. Se refinarmos a pesquisa para uma noite apenas, de 17 para 18, por exemplo, os preços começam nos 127 euros e podem ir até aos 350 euros por noite.

Contudo, na entrevista que o presidente da Turismo do Centro deu ao ao SAPO24, no dia 23 de abril, recomendou ligar diretamente para os hotéis e verificar as disponibilidades. O truque para obter bons preços face aos portais de reserva online, passa por “contatar diretamente as unidades hoteleiras”, disse.

Quase um mês depois, o SAPO24 ligou para dois hotéis da cidade pedindo informações sobre a disponibilidade para a noite de 17-18, em quarto duplo. Na primeira chamada, o hotel confirmou a disponibilidade para essa data e pediu que enviássemos um e-mail a solicitar informações sobre preços porque “cada caso é um caso”, responderam. Questionados sobre o valor que estava na plataforma online, a operadora insistiu que “enviássemos o mail”, mas acrescentou que o preço “é bem inferior” ao indicado online.

Na segunda chamada, num hotel escolhido aleatoriamente através da mesma plataforma de reservas online, mas com as mesmas características do primeiro, não tinham disponibilidade para a primeira noite do concerto, mas na noite seguinte sim. Apesar de estar cheio na noite da nossa simulação, deu para constatar que vale a pena ligar diretamente aos hotéis para verificar a disponibilidade e apurar que o preço é bem inferior ao anunciado nas plataformas de reserva online. Contudo, é preciso ter em conta que aumentando a procura, aumenta o preço.

Restauração e bares

De um modo geral, os preços para comer fora, em Coimbra, não variam muito dos de Lisboa ou do Porto e outras cidades do país. A diária custa entre 9 e 10 euros, inclui café e bebida e para jantar conte com 11 euros a dose ou o prato, no mínimo, bebidas e café à parte.

No que diz respeito à oferta, Coimbra tem bons restaurantes, o problema poderá estar na capacidade dos mesmos, já que a grande maioria está localizada na baixa e são pequenos. Exemplo do Zé Manel dos Ossos, uma das melhores tascas de Coimbra!

Na zona circundante do Estádio também se encontram bons restaurantes. Ali perto, a Churrasqueira do Calhabé, com preços em conta, “vai estar aberta ao almoço”, confirmou o dono. Ao jantar, ainda não têm a certeza, devido às restrições anunciadas, mas "na segunda-feira confirmam". No centro comercial Alma, também tem refeições na praça de alimentação no piso superior.

No que diz respeito a bares, na baixa tem o conhecido Quebra Costas que serve tostas e finos a preços bem simpáticos. Numa outra parte da cidade, na Praça da República, encontra o histórico bar Académico que também serve tostas e as deliciosas cervejas locais Praxis e Onix. Do outro lado da praça, o LiquidAmbar merece igualmente uma visita.

Cortes ao trânsito

De acordo com informação disponibilizada pela Câmara de Coimbra, está previsto o corte integral da circulação pedonal e rodoviária nas ruas D. Manuel I (a partir do cais de cargas do centro comercial Almada) à D. João III e Jorge Anjinho. Na sexta-feira, 19 de maio, dia de intervalo entre os concertos, a circulação volta ao normal no período entre as 2:00 e as 23:00.

Em zonas mais afastadas do Estádio, será permitido circular, mas de forma condicionada. Só será permitida a circulação de transportes públicos (com a garantia de reforço no serviço), residentes, acesso a propriedade privada e ao centro comercial Alma e a empresas prestadoras de serviços e velocípedes, nos dias dos concertos, entre as 14:00 e as 20:00, nas ruas dos Combatentes, General Humberto Delgado, Avelar Brotero e Infanta D. Maria, Alameda Júlio Henriques e rua do Brasil, entre outras.

As escolas, o comércio e as clínicas da zona não vão fechar, apesar das restrições, está assegurado o acesso a esses serviços.

As escolas, por exemplo, terão lugares de estacionamento para tomada e largada de crianças na rua General Humberto Delgado, junto ao Jardim de Infância da Solum, um parque de tomada e largada de crianças junto ao Jardim Escola João de Deus e outro na rua Infanta D. Maria para tomada e largada de crianças da EB1 da Solum.

Transportes públicos

Ainda sobre os transportes na cidade, os autocarros que vão ao Estádio são a linha 5, que parte da estação Coimbra-B e termina no Solum (zona próxima do Estádio), a linha 5F (com um percurso semelhante), a 7T e 24T, parte da Praça da República – Portagem – Estádio.

Todos estes serviços serão reforçados durante os dias dos concertos, garante a autarquia.

Chegar a Coimbra

Para quem chega do Sul ou do Norte do país de automóvel ou autocarro, Coimbra tem bons acessos através da A1. Se vem do Alentejo, Évora ou Tomar, a A6 e a A13 dão acesso direto à cidade.

A RedeExpressos e a Flixbus são duas das empresas com cobertura em todo o país, incluindo Coimbra.

De comboio, tanto do Porto como de Lisboa, a CP tem ligação a Coimbra através do serviço Intercidades e Alfa Pendular. Tem também o serviço regional que liga Coimbra a Aveiro, Entroncamento ou Figueira da Foz.

A estação de comboios, Coimbra-B, está um pouco afastada do centro, mas tem serviço de táxi ou TVDE disponível. A outra alternativa será as já referidas linhas 5 e 5F do autocarro e a ligação de comboio entre Coimbra-B e Coimbra-A, estação que fica mesmo na baixa, fazendo lembrar S. Bento, no Porto ou Rossio, em Lisboa.