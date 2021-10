Os ataques da coligação militar “destruíram 10 veículos militares e mataram mais de 165 elementos terroristas” nas últimas 24 horas em Al-Abdiya, disse a coligação, num comunicado.

Ao longo dos últimos dias, a coligação tem anunciado diariamente dezenas de mortes de rebeldes na região, enquanto as forças militares avançam na direção de Marib, a cidade que se tornou o último reduto do Governo no norte do Iémen.

Por sua vez, na rede social Twitter, os houthis garantiram hoje que tomaram várias frentes à volta de Marib, incluindo Al-Abdiya, uma zona que foi alvo de intensos ataques nos últimos dias e onde já morreram cerca de mil pessoas.

Os dois campos travam uma guerra devastadora desde 2014, quando os houthis tomaram a capital Sanaã, no norte do país, e desde 2015 que a coligação liderada pelos sauditas interveio para apoiar as forças leais ao regime.

A guerra no Iémen mergulhou o país mais pobre da Península Arábica na pior crise humanitária do mundo, segundo a Organização das Nações Unidas, levando a população à beira da fome.

Dezenas de milhares de pessoas, a maioria delas civis, foram mortas e milhões deslocadas desde o início do conflito.

Quase 10.000 pessoas foram deslocadas, apenas em setembro, na província de Marib, de acordo com a Organização Internacional para as Migrações (OIM).